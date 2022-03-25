У Драмтеатрі Маріуполя внаслідок бомбардувань 16 березня загинули 300 людей

У Драматичному театрі Маріуполя внаслідок бомбардувань 16 березня загинули 300 людей. Про це повідомила пресслужба Маріупольської міської ради.

«На жаль, починаємо цей день із поганих новин. Від очевидців з’явилась інформація про те, що у Драматичному театрі Маріуполя внаслідок бомбардування російським літаком загинуло приблизно 300 людей. До останнього не хочеться вірити у цей жах. До останнього хочеться вірити, що всім вдалося врятуватися. Але слова тих, хто був усередині будівлі на момент цього терористичного акту, говорять про інше», – написали у міськраді Маріуполя.

У міськраді із жалем пишуть, що Драмтеатр у самому серці Маріуполя завжди був візитівкою міста.

«(Драмтеатр був – ред.) місцем зустрічей, побачень, точкою орієнтиру. «Ти де? Я на Драмі». Скільки разів ми чули чи говорили цю фразу: «На Драмі»… Тепер більше немає Драма. На його місці з’явилася нова точка болю маріупольців, руїни, що стали останнім притулком для сотень безневинних людей», – мовиться в повідомленні міськради.

Драматичний театр цинічно знищили вісники російського світу, попри те, що там був величезний напис «ДІТИ». Про це окупантам також сигналізували самі люди, говорили, що там лише мирні – жінки, діти, люди похилого віку. Окупант знав, куди б’є.

«Ми зможемо відновити будинки, але нам ніколи не повернути друзів, сусідів, рідних та близьких людей. Світла пам’ять усім безневинним жертвам шаленої війни, яку веде проти України країна-агресор, країна-терорист росія», – пишуть у міськраді Маріуполя.