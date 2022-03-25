США готують план дій на випадок російських ударів по території НАТО

Сполучені Штати планують дії на випадок можливих російських ударів на території НАТО.
Про це заявив радник з національної безпеки США Джейк Салліван, пише «Європейська правда» з посиланням на Sky News.
Салліван спілкувався з журналістами на шляху до Польщі на борту Air Force One. На питання, чи Росія намагатиметься бомбити конвої, що перевозять вантажі в Україну по суші через країни НАТО, він сказав: «Ми готуємо плани на випадок непередбачених обставин на випадок, якщо Росія вирішить завдати удару по території НАТО в цьому контексті або в будь-якому іншому контексті».
«І президент максимально чітко заявив про свою абсолютну рішучість рішуче відреагувати разом з іншими членами нашого альянсу, якщо Росія нападе на НАТО», — додав він.
«Звичайно, є додаткові заходи щодо закручування гайок за санкціями, і ми постійно їх переглядатимемо», — сказав він.
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