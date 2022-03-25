США допоможуть Європі зменшити її залежність від російських нафти і газу – Байден

США та Європейський Союз досягли угоди про постачання у 2022 році не менше 15 мільярдів кубометрів американського скрапленого газу. Згідно з угодою, країни-члени ЄС до 2030 року мають забезпечити попит не менше 50 мільярдів кубометрів американського газу. Очікується, що це суттєво знизить залежність Євросоюзу від російського “Газпрому”.

Про таку домовленість заявили президент США Джо Байден та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Брюсселі.

Байден заявив, що Росія використовує свої зусилля для забезпечення Європи нафтою і газом, щоб маніпулювати своїми сусідами, тому США допоможуть Європі зменшити її залежність від російської нафти і газу, а також забезпечать достатнє постачання континенту на наступні дві зими.

“Потрібний деякий час, щоб налаштувати ланцюги постачання газу та інфраструктуру, які були побудовані за останнє десятиліття, тому ми повинні переконатися, що сім’ї в Європі зможуть пережити цю зиму та наступну, поки ми будуємо інфраструктуру для диверсифікованого, стійкого та чистого майбутнього енергії”, – зауважив американський президент.

Водночас фон дер Ляєн назвала спільну енергетичну групу великим кроком у зусиллях по диверсифікації поставок газу з Росії.

“Ми хочемо як європейці диверсифікуватися від Росії до постачальників, яким ми довіряємо, які є друзями та які є надійними. Тому зобов’язання США надати Європейському Союзу додаткові щонайменше 15 мільярдів кубометрів СПГ цього року є великим кроком. в цьому напрямку, тому що це замінить поставки СПГ, які ми зараз отримуємо з Росії”, – заявила голова Єврокомісії.