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Румунія виступила проти санкцій щодо РФ у сфері енергетики

Президент Румунії Клаус Йоханніс виключив можливість введення санкцій ЄС проти Росії щодо нафти й газу

Про це інформує видання Capital.

Президент наголосив, що ЄС завжди дотримується принципу, що санкції проти Росії мають завдавати шкоди їй, а не країнам союзу.

«Справа в тому, що конкретної пропозиції по пакету енергетичних санкцій не надходило. Але ми прекрасно знаємо, що в ЄС є країни, які відносно мало залежать від російського газу або нафти, але є країни, які майже повністю залежать від них, і тоді зрозуміло, що на даний момент запроваджувати санкції в цій сфері нереально», — зазначив Йоханніс.

25 марта, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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