Розвідка Британії розповіла про успіхи українських військ на фронтах

Українські війська зуміли знову зайняти міста та оборонні позиції в радіусі до 35 км на схід від Києва.
Про це йдеться у щоденному публічному зведенні висновків розвідки, яке публікує Міноборони Британії.
«Українські контратаки та відступ російських військ на надмірно розтягнутих лініях постачання дозволили Україні знову зайняти міста та оборонні позиції в радіусі до 35 км на схід від Києва», — сказано у повідомленні.
Українські сили, ймовірно, продовжать спроби відтіснити російські війська на північний захід від Києва до аеродрому Гостомель, відзначається у зведенні.
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