Росія стає тягарем для Китаю після вторгнення в Україну, — Пентагон

Про це повідомляє Reuters.

За словами високопоставленого чиновника Пентагону, вторгнення Росії в Україну зробило РФ стратегічним тягарем для Китаю.

«Я вважаю, що дії Путіна в Україні, роблять Росію набагато більшим стратегічним тягарем для Пекіна, ніж це було шість тижнів тому чи півроку тому», – сказав заступник міністра оборони з питань політики Колін Кал.

Варто зазначити, що ще у лютому Китай і Росія оголосили про партнерство «без обмежень», підтримавши один одного в протистоянні щодо України та Тайваню та пообіцявши більше співпрацювати проти Заходу.