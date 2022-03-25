Російські військові перекидають нові сили в Білорусь та до Азовського моря: оперативна інформація Генштабу

Ймовірність залучення збройних сил Білорусі до агресії проти України оцінюється як висока. Російські військові перекидають нові сили в Білорусь, яку використовують як майданчик для наступальних дій на Україну, та судна в Азовське море. Водночас ЗСУ тримають оборону на всіх напрямках агресії.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 12.00 25.03.2022

Противнику не вдалося досягти основних цілей широкомасштабної війни – блокади Києва і виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Частково ворог досяг успіху зі створення сухопутного коридору між тимчасово окупованими АР Крим та частиною Донецької області.

Тривають заходи поповнення втрат окупаційних військ шляхом формування та відправлення до Білорусі зведених підрозділів зі складу 37-ї ОМСБР (Кяхта), 5-ї ОТБР (Улан-Уде) 36-ї армії, 38-ї ОМСБР (Єкатеринославка) 35-ї армії, 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський) тихоокеанського флоту збройних сил РФ.

На Волинському напрямку противник активних дій не проводив. Ймовірність залучення збройних сил Білорусі до агресії проти України оцінюється як висока.

На Поліссі противник наступальних дій не проводив. Зосереджує зусилля на обстрілах позицій ЗС України в районах н.п. Нова Буда, Наливайківка, Озерщина. Ворог здійснює переміщення підрозділів, логістичне забезпечення, намагається закріпитися на захоплених рубежах. В районі Чорнобиля розгорнуто тиловий район (польовий табір) угруповання військ Східного військового округу.

На Сіверському напрямку окупаційні війська продовжують утримувати раніше захоплені рубежі, намагаються наростити угруповання та блокувати Чернігів. Не припиняють обстріли інфраструктури міста. Триває повітряна розвідка із застосуванням безпілотних літальних апаратів. З метою зниження спротиву з боку цивільного населення противник поширює пропагандистські листівки.

Просування у напрямку Броварів успіху не дало, окупанти одразу були зупинені, перейшли до оборони та намагаються закріпитися на зайнятих позиціях.

На Слобожанському напрямку ворог намагається утримати позиції на підступах до Сум та Харкова, відновлює втрати у техніці та живій силі. Не припиняє застосовувати авіацію та артилерію для знищення житлових кварталів міст.

В районі міста Ізюм противник здійснив спробу прориву оборони наших військ з півдня, в районі Кам’янки, зупинений в районі Тихоцького. Триває знищення ворога, що вклинився.

На Донецькому напрямку противник продовжує відновлення втрат, перегрупування підрозділів з одночасним застосуванням вогню артилерії та авіації по інфраструктурі мирних міст. Не відмовляється від задуму виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

На Таврійському напрямку, на тимчасово зайнятих територіях окупант намагається встановити свою “владу”, зокрема силами підрозділів Росгвардії. Проведено заходи з ізоляції залізничної станції Херсон.

Противник нарощує корабельний склад флоту в акваторії Азовського моря. Зафіксовано прохід Керченською протокою у північному напрямку малого тральщика “Валентин Пикуль”, ракетного катера “Набережные Челны” та двох десантних катерів.