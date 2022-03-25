Німеччина скоротить імпорт газу та нафти з РФ

У Німеччині планують до кінця року скоротити до 30% залежність російського газу. Водночас імпорт нафти з Росії хочуть скоротити вдвічі.

Видання Spiegel пише, що досягти зниження залежності у Німеччині планують коштом трьох терміналів з прийому зрідженого природного газу з танкерів, які орендують енергетичні компанії RWE і Uniper.

У матеріалі йдеться про те, що на кінець березня залежність Німеччини від російського природного газу становила лише 40% замість попередніх 55%.

Це пояснюють тим, що через зміни у закупівлі газу – з 46 млрд кубометрів газу, які Німеччина щороку отримує з РФ, досить велику частку було замінено на постачання зрідженого природного газу.

При цьому наголошується, що країни хочу вдвічі скоротити імпорт нафти РФ.

Водночас електростанції, що працюють на природному газі, країна має намір замінити на вугільні. Таким чином, відмовитися від російського Німеччина, як планується, може до осені цього року.

Вже до 2024 року влітку країна планує стати майже повністю незалежною від російського газу.