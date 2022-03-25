МЗС заперечує заяви Ердогана про близькість згоди між Києвом і Кремлем за більшістю пунктів

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заперечив заяви президента Туреччини про те, що Київ і Кремль нібито близькі до згоди за більшістю пунктів у перемовинах про припинення війни.

Про це він сказав у коментарі «Українській правді», повідомляє «Європейська правда».

Дмитро Кулеба висловив подяку Туреччині та особисто президенту Реджепу Тайїпу Ердогану за всю допомогу, але зазначив, що про «консенсус» у переговорах між Україною та РФ наразі не йдеться.

«Немає жодного консенсусу з Росією щодо згаданих президентом Туреччини чотирьох пунктів. Зокрема, єдиною державною мовою в Україні є і буде українська. Та й загалом класифікація ключових тем переговорів на чотири або іншу кількість пунктів є некоректною. У підгрупах делегацій одночасно обговорюється багато різних питань», — зазначив Кулеба.

За його словами, переговорний процес просувається «надзвичайно важко».

«Українська делегація зайняла сильну позицію і від своїх вимог не відмовляється. Ми наполягаємо насамперед на припиненні вогню, гарантіях безпеки та територіальній цілісності України. Україна буде продовжувати діалог з Туреччиною та усіма іншими зацікавленими сторонами, аби відновити мир на українській землі. Сподіваємося, що Туреччина, як друг і стратегічний партнер України, буде також продовжувати підтримку на усіх треках», — зазначив глава МЗС.

Він додав, що подальше посилення санкцій проти Росії та зміцнення обороноздатності України також сприятимуть тому, щоб зупинити російську воєнну машину та досягти прогресу на переговорах.

«Така тристороння стратегія — санкції, військова підтримка, переговори — не повинна ніким ставитися під сумнів», — зазначив Дмитро Кулеба.