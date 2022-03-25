Міжнародний союз електрозв’язку допоможе Україні відновити електромережі

Про це повідомляє Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.

«Попри супротив країни-агресора, Міжнародний союз електрозв’язку ухвалив рішення про виконання резолюції Генеральної асамблеї ООН «Агресія проти України» щодо допомоги та підтримки України у відновленні її сфери електрозв’язку», – йдеться у повідомленні.

У дописі зазначають, що відповідне рішення дозволить МСЕ вживати реальних заходів для відновлення телекомунікаційної інфраструктури, яка була знищена чи пошкоджена внаслідок розв’язаної Росією війни проти України.

Мова йде, зокрема, про моніторинг потреб України у сфері телекомунікацій та підготовку пропозицій щодо ефективної технічної допомоги та оцінювання впливу війни в Україні на програми та діяльність МСЕ в регіоні. Також союз зможе залучати належну мобілізацію фінансових і людських ресурсів, у тому числі за рахунок внутрішнього бюджету та Фонду розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, для реалізації запропонованих заходів.