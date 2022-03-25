Україна запропонувала ЄС повністю заблокувати наземне та морське сполучення з РФ Окупанти завдали два ракетні удари по військовій частині в Дніпрі » Эстония хочет разместить на своей территории дивизию НАТО Об этом заявила на саммите НАТО в Брюсселе премьер-министр страны Безопасность Эстонии могла бы быть гарантирована путем размещения на территории республики дивизии Североатлантического альянса. Об этом, как сообщила пресс-служба кабинета министров, заявила на саммите НАТО в Брюсселе премьер-министр Эстонии Кая Каллас. «Для обеспечения защиты Эстонии нам нужна… готовая к боевым действиям дивизия НАТО», — сказала она. По мнению главы правительства, такая дивизия могла бы состоять из эстонских и союзнических подразделений и соответствующей командной структуры.