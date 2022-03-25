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Эстония хочет разместить на своей территории дивизию НАТО

Об этом заявила на саммите НАТО в Брюсселе премьер-министр страны

Безопасность Эстонии могла бы быть гарантирована путем размещения на территории республики дивизии Североатлантического альянса.

Об этом, как сообщила пресс-служба кабинета министров, заявила на саммите НАТО в Брюсселе премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

«Для обеспечения защиты Эстонии нам нужна… готовая к боевым действиям дивизия НАТО», — сказала она.

По мнению главы правительства, такая дивизия могла бы состоять из эстонских и союзнических подразделений и соответствующей командной структуры.

25 марта, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, США

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