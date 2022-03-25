Британский премьер предложил план массированнойой военной помощи Украине на годы

Премьер-министр Великобритании предложил план массовой военной помощи Украине после завешения российского вторжения, чтобы, как он выразился, «укрепить иглы украинского дикобраза, чтобы сделать его в будущем неудобоваримым» для российских войск.

В интервью вещательной корпорации BBC Джонсон заявил, что западные страны могут начать перевооружение Вооруженных сил Украины сразу же после завершения российской военной кампании.

«Даже если нельзя будет гарантировать Украине статью 5, то есть полноправное членство в НАТО, существование под термоядерным зонтиком, то можно представить, что сторонники Украины на Западе поставят столько вооружений, отправят столько инструкторов, будут оказывать такую разведывательную помощь, что это создаст своего рода сдерживающий механизм для воспрепятствования возможности России снова вторгнуться», — сказал глава британского правительства.