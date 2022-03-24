ВСУ нанесли удар сразу по 4 кораблям оккупантов в Бердянске — два уничтожены, два повреждены

Жители Бердянска, захваченного российскими войсками, сообщают о взрывах в порту города

Украинские источники пишут, что там утонул один российский корабль, ещё два сильно дымят и пытаются скрыться. Уничтожен склад с боеприпасами и топливом. ВМС ВСУ также заявили об уничтожении российского корабля – БДК «Орск». Согласно неофициальным данным, были атакованы сразу 4 корабля. Один их них затонул, также тяжело поврежден и горит танкер.

В результате оккупанты потеряли запасы топлива и боеприпасов, которые планировалось анправить на штурм Мариуполя.