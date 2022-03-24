Временный вид на жительство, право на работу, доступ к образованию и медицине. Испания приняла 25 тыс. украинских беженцев

По данным ООН, в Европе зафиксировано рекордное число беженцев со времен Второй мировой войны. Границу Украины с соседними странами с 24 февраля пересекли более 3,5 млн человек. Большинство беженцев находится в Польше. Больше 250 тыс. украинцев приняла Чехия. Порядка 218 тыс. – Германия. По данным министерства миграции Испании, в страну въехали 25 тыс. беженцев из Украины. В королевстве им дают временный вид на жительство минимум на год, право на работу, а также доступ к школьному образованию, медицине, социальным службам и бесплатную транспортную карту.

«Нас так встретили местные жители, испанцы, мы не могли даже рассчитывать на такой прием. Люди, которые узнали, что нам нужна помощь, что мы приехали без вещей, что у нас ничего нет, пригласили нас к себе домой, дали все. Мы теперь как у бога за пазухой», – рассказывает Анна Антонова, бежавшая вместе с трехлетней дочерью Кирой и свекровью из Харькова. В Мадриде их поселила у себя испанская семья.