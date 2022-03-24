Ворог намагається взяти штурмом місто-супутник ЧАЕС Славутич – Енергоатом

Про це повідомила НАЕК «Енергоатом» у Telegramm.

«Славутич – місто-супутник Чорнобильської АЕС – у небезпеці. Російські війська намагаються взяти місто штурмом, відбувається обстріл українських блок-постів із боку загарбників», – йдеться у повідомленні.

В «Енергоатомі» також вбачають чергову загрозу артилерійського обстрілу.

Нагадаємо, 23 березня росіяни обстріляли блокпост у Славутичі і заблокували місто.