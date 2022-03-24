США прорабатывают планы на случай применения Россией ядерного оружия и ее нападения на Грузию и Молдову

Белый дом создал секретную рабочую группу, которая разрабатывает возможные сценарии поведения Владимира Путина и ответные меры НАТО на случай если Россия прибегнет к использованию оружия массового поражения, будь то химическое, бактериологическое, или ядерное, пишет газета New York Times.

Так называемая «команда тигров», куда входят специалисты по национальной безопасности, с 28 февраля проводит имитационные учения, чтобы отработать возможные ответные меры.

По словам неназванных источников газеты, группа также прорабатывает реакцию на случай атаки Путина по территории НАТО — например, если российские войска начнут обстреливать колонны, доставляющие оружие и помощь Украине из стран альянса.

Команда, которая встречается три раза в неделю, также изучает готовность России напасть на соседние страны, включая Молдову и Грузию.

Всего месяц назад такие сценарии казались скорее гипотетическими, пишет газета. Но сегодня и Белый дом, и штаб-квартира НАТО осознали, что Россия может прибегнуть к самому мощному оружию в своем арсенале, чтобы выбраться из военного тупика.

В среду, 23 марта, и Байден, и генсек НАТО Йенс Столтенберг заявили о растущем числе признаков, указывающих на то, что Россия готовится применить в Украине химическое оружие.

Ожидается, что возможные сценарии развития событий все лидеры стран НАТО обсудят в четверг, 24 марта, на внеочередной сессии в Брюсселе, куда приедет президент США Джо Байден.

Встреча пройдет за закрытыми дверями, без помощников и мобильных телефонов, и это будет первая встреча всех глав стран НАТО после начала российско-украинской войны.