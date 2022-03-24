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США планують надати Україні протикорабельні ракети

США та їхні союзники працюють над планом підтримки України протикорабельними ракетами

Про це повідомляє Reuters з посиланням на слова чиновника на саміті НАТО в Брюсселі

«Ми почали консультації з союзниками щодо забезпечення України протикорабельними ракетами. Можливо, у реалізації цього можуть виникнути деякі технічні проблеми, але ми радимося з союзниками і починаємо працювати над цим», — заявив він.

За словами співрозмовника видання, президент України Володимир Зеленський приєднався до лідерів НАТО за допомогою відеозв’язку, але не повторював запитів про членство в НАТО або про створення забороненої для польотів зони.

«Загалом настрій був тверезим, рішучим і неймовірно єдиним», — прокоментував чиновник атмосферу на саміті.

24 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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