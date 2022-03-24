США досі виступають проти надання Україні винищувачів — CNN

Сполучені Штати, як і раніше, виступають проти надання Україні винищувачів після того, як президент України Володимир Зеленський у четвер виступив із черговим зверненням до лідерів НАТО.

Про це повідомляє телеканал CNN, пише «Європейська правда».

Високопоставлений американський чиновник повідомив, що позиція США щодо цього питання не змінилася.

Під час відеозвернення у четвер Зеленський попросив у НАТО «один відсоток від усіх ваших літаків«, пізніше додавши: «У вас є тисячі винищувачів, але нам не дали жодного».

Раніше офіційні особи США заявляли, що виступають проти надання Україні винищувачів, оскільки президент Росії Володимир Путін може розцінити це як крок до ескалації.