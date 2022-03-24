Швейцарія заморозила російські активи на $6 млрд

Швейцарський уряд заморозив російські активи на суму близько 5,75 млрд швейцарських франків (6,17 млрд доларів).
Про це повідомляє Reuters.
«Сьогодні я вперше можу дати вам інформацію про суму заморожених коштів. На сьогодні SECO була повідомлена про кошти та активи на загальну суму близько 5,75 млрд швейцарських франків», – розповів Ервін Холлінгер, високопоставлений чиновник Державного агентства Секретаріату з економічних питань, що реалізує нагляд за санкціями.
Активи охоплюють ряд об’єктів нерухомості в кантонах, які служили туристичними курортами. SECO досі відмовлялася оцінювати розмір активів, заморожених або потенційно підлягають санкціям.
«Після надходження нових повідомлень і потенційних доповнень до санкційних списків ЄС, що також передбачає Швейцарія, цілком ймовірно, що це число ще більше зросте», – додав Холлінгер.
Зауважимо, що Швейцаріє є популярним напрямком для московської еліти і місцем для зберігання російського багатства. За оцінками швейцарської банківської асоціації, в її банках знаходиться до 213 млрд доларів російського капіталу.
Холлінгер застеріг від співвіднесення загального Російського багатства в країні з сумою, на яку поширюються санкції.
«Не кожна фізична або юридична особа, яка перебуває під санкціями, має активи в Швейцарії. І, з іншого боку, не кожен росіянин, який володіє активами в Швейцарії, одночасно знаходиться в санкційних списках», – підсумував він.
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