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Швейцарія заморозила російські активи на $6 млрд

Швейцарський уряд заморозив російські активи на суму близько 5,75 млрд швейцарських франків (6,17 млрд доларів).

Про це повідомляє Reuters.

«Сьогодні я вперше можу дати вам інформацію про суму заморожених коштів. На сьогодні SECO була повідомлена про кошти та активи на загальну суму близько 5,75 млрд швейцарських франків», – розповів Ервін Холлінгер, високопоставлений чиновник Державного агентства Секретаріату з економічних питань, що реалізує нагляд за санкціями.

Активи охоплюють ряд об’єктів нерухомості в кантонах, які служили туристичними курортами. SECO досі відмовлялася оцінювати розмір активів, заморожених або потенційно підлягають санкціям.

«Після надходження нових повідомлень і потенційних доповнень до санкційних списків ЄС, що також передбачає Швейцарія, цілком ймовірно, що це число ще більше зросте», – додав Холлінгер.

Зауважимо, що Швейцаріє є популярним напрямком для московської еліти і місцем для зберігання російського багатства. За оцінками швейцарської банківської асоціації, в її банках знаходиться до 213 млрд доларів російського капіталу.

Холлінгер застеріг від співвіднесення загального Російського багатства в країні з сумою, на яку поширюються санкції.

«Не кожна фізична або юридична особа, яка перебуває під санкціями, має активи в Швейцарії. І, з іншого боку, не кожен росіянин, який володіє активами в Швейцарії, одночасно знаходиться в санкційних списках», – підсумував він.

24 марта, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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