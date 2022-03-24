 
«  
  »

Росіяни завдали потужного авіаудару по Охтирці, загинув чоловік

Російські окупаційні війська завдали потужного удару по місту Охтирка Сумської області в ніч на 24 березня

Про це повідомляє ДСНС.

В результаті обстрілу загинув цивільний чоловік, ще одна жінка постраждала.

«Вночі 24 березня співробітники ДСНС неодноразово залучались до ліквідації наслідків авіаційних ударів, які ворог безжалісно наносив по Охтирському районі.  В м. Охтирка з-під завалів пошкоджених житлових будинків рятувальникам вдалось вивільнити постраждалу жінку, також було деблоковано тіло загиблої людини», – йдеться в повідомленні.

Крім того, російські військові обстріляли інші населені пункти Охтирського району. Рятувальники звільнили з-під завалів чотирьох постраждалих людей, проводилося гасіння пожеж.

В Офісі Генпрокурора розповіли, що в результаті обстрілів було зруйновано не менше 15 житлових багатоповерхових та приватних будинків, об’єктів цивільної інфраструктури, лінії електромереж.  За фактом порушення законів та звичаїв війни у місті Охтирка розпочато розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України.

24 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  