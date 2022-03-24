Росіяни завдали потужного авіаудару по Охтирці, загинув чоловік

Про це повідомляє ДСНС.

В результаті обстрілу загинув цивільний чоловік, ще одна жінка постраждала.

«Вночі 24 березня співробітники ДСНС неодноразово залучались до ліквідації наслідків авіаційних ударів, які ворог безжалісно наносив по Охтирському районі. В м. Охтирка з-під завалів пошкоджених житлових будинків рятувальникам вдалось вивільнити постраждалу жінку, також було деблоковано тіло загиблої людини», – йдеться в повідомленні.

Крім того, російські військові обстріляли інші населені пункти Охтирського району. Рятувальники звільнили з-під завалів чотирьох постраждалих людей, проводилося гасіння пожеж.

В Офісі Генпрокурора розповіли, що в результаті обстрілів було зруйновано не менше 15 житлових багатоповерхових та приватних будинків, об’єктів цивільної інфраструктури, лінії електромереж. За фактом порушення законів та звичаїв війни у місті Охтирка розпочато розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України.