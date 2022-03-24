Росія намагається перевести війну в частково «затяжну фазу», – Подоляк

Про це повідомляє радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Він наголошує, що владі Росії вже не вдається приховати від своєї аудиторії відсутність будь-якого значущого просування в усіх напрямках. Тому керівництво РФ намагається використати іншу тактику.

«Щоб різко знизити кількість втрат до прийнятного (з пропагандистської точки зору) рівня. І не отримувати кілька сотень загиблих щодня, включаючи командирів найвищої та середньої ланки», – пише Подоляк.

Він додав, що росіяни намагаються ввести нові обов’язкові елементи в свою військову тактику.

«Відбувається часткове окопування на зайнятих рубежах, а така концентрація сил і засобів руйнування навколо наших великих міст – для створення в них навмисних багатотисячних гуманітарних катастроф. Тактика абсолютно людоїдська і має чіткі юридичні визначення в міжнародному праві в розділі військових злочинів і злочинів проти людяності», – йдеться в повідомленні.