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РФ втратила близько 15800 військових

З 24 лютого до 23 березня втрати окупантів склали близько 15800 військових, 1597 бронемашин, 1033 одиниць автотехніки, 280 систем артилерії, 124 гелікоптери, 108 літаків і 82 РСЗВ

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

За час повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти втратили:

  • особового складу — близько 15800 осіб;
  • танків — 530 од;
  • бойових броньованих машин — 1597 од;
  • артилерійських систем — 280 од;
  • РСЗВ — 82 од;
  • засоби ППО — 47 од;
  • літаків — 108 од;
  • гелікоптерів -124 од;
  • автомобільної техніки — 1033 од;
  • кораблів/катерів — 4 од;
  • цистерн з ПММ — 72 од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 50 од;
  • спеціальної техніки — 16 од.

Дані уточнюють. Їхній підрахунок ускладнений високою інтенсивністю бойових дій.

24 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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