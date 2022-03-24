РФ втратила близько 15800 військових

З 24 лютого до 23 березня втрати окупантів склали близько 15800 військових, 1597 бронемашин, 1033 одиниць автотехніки, 280 систем артилерії, 124 гелікоптери, 108 літаків і 82 РСЗВ
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
За час повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти втратили:
- особового складу — близько 15800 осіб;
- танків — 530 од;
- бойових броньованих машин — 1597 од;
- артилерійських систем — 280 од;
- РСЗВ — 82 од;
- засоби ППО — 47 од;
- літаків — 108 од;
- гелікоптерів -124 од;
- автомобільної техніки — 1033 од;
- кораблів/катерів — 4 од;
- цистерн з ПММ — 72 од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 50 од;
- спеціальної техніки — 16 од.
Дані уточнюють. Їхній підрахунок ускладнений високою інтенсивністю бойових дій.
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