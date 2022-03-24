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ВСУ нанесли удар сразу по 4 кораблям оккупантов в Бердянске — два уничтожены, два повреждены На півночі України ЗСУ частково знищили й захопили російську колону забезпечення » РФ втратила близько 15800 військових З 24 лютого до 23 березня втрати окупантів склали близько 15800 військових, 1597 бронемашин, 1033 одиниць автотехніки, 280 систем артилерії, 124 гелікоптери, 108 літаків і 82 РСЗВ Про це повідомив Генштаб ЗСУ. За час повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти втратили: особового складу — близько 15800 осіб;

танків — 530 од;

бойових броньованих машин — 1597 од;

артилерійських систем — 280 од;

РСЗВ — 82 од;

засоби ППО — 47 од;

літаків — 108 од;

гелікоптерів -124 од;

автомобільної техніки — 1033 од;

кораблів/катерів — 4 од;

цистерн з ПММ — 72 од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 50 од;

спеціальної техніки — 16 од. Дані уточнюють. Їхній підрахунок ускладнений високою інтенсивністю бойових дій.