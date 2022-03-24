Окупанти насильно вивозять десятки тисяч жителів Маріуполя до Росії, — міськрада

Про це повідомляє міська рада Маріуполя, передає «Espreso.TV«.

Зазначається, що під незаконну депортацію потрапило близько 15 тисяч маріупольців. Це десь половина від усіх мешканців, які й досі перебувають у Лівобережному районі.

«Відомо, що окупанти в ультимативній формі змушують і так змучених війною людей сідати в автобуси. Також є відомості, що російські окупанти відбирають у людей паспорт та інші українські документи, що засвідчують особу», — пишуть у міськраді.

Вивезених людей спершу доставляють у так звані фільтраційні табори, а далі перерозподіляють по різних віддалених містах Росії. Відомо, що близько 6 тисяч маріупольців вже насильно вивезли на територію РФ.

«Те, що роблять російські окупанти не піддається жодному поясненню. Спочатку вони блокують мирне місто, цілеспрямовано починають убивати людей, а потім насильно вивозять на свою територію. Україна таке переживала лише за часів Другої світової війни. На жаль, історія повторюється. Тільки тепер замість нацистів – рашисти. Наразі ми формуємо базу депортованих маріупольців і працюватимемо над їх поверненням в Україну», — сказав міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

Протягом останніх 20 днів окупанти блокують евакуаційну колону та не дають змоги безпечно врятувати маріупольців.

«Зараз автобуси, які виїхали із Запоріжжя до Бердянська, щоб евакуювати маріупольців, заблоковані. Очевидно, що це робиться лише для того, щоб не дати людям можливості повернутись на підконтрольну Україні територію. Незважаючи на те, що саме цього хочуть жителі українського міста», — пишуть у міськраді.