НАТО дополнительно увеличит свои контингенты в Восточной Европе

В четверг европейские лидеры проявили единство с Вашингтоном в вопросе о войне в Украине: Лондон ввел новые санкции против Кремля, а НАТО принял решение увеличить численность своих войск в Восточной Европе. Это решение – именно то, чего добивался президент Байден, принимающий участие в саммите НАТО в Брюсселе.

На состоявшемся в четверг закрытом заседании глава Белого дома еще раз выступил с призывом оказать помощь Украине и укрепить восточный фланг Североатлантического альянса.

В то же время руководство НАТО пока отклонило запрос президента Украины Зеленского на установление бесполетной зоны над Украиной, не желая стать одним из непосредственных участников конфликта.

В настоящее время в странах-членах НАТО, граничащих с постсоветскими государствами на территориях, протянувшихся от Балтийского до Черного моря, размещено около 40 тысяч военнослужащих альянса, помимо регулярных армий указанных стран.

Как сообщалось ранее, ожидается, что на саммите в Брюсселе будет принято решение послать дополнительные силы НАТО в Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию.

Между тем Великобритания 24 марта ввела еще один раунд санкций против банков РФ, включая «Газпромбанк» и «Альфа-Банк», а также против ряда физических лиц.

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил в интервью радио LBC, что следует также изучить варианты блокировки доступа Кремля и лично президента Путина к операциям с золотым запасом России, с тем, чтобы инвесторы, приобретающие российское золото, не могли конвертировать его в валюту.

Эти вопросы – в повестке дня экстренного заседания «Большой семерки».

«[Надо] парализовать военную машину Путина. Ее сердцем являются нефть и газ. Нам следует создать специальную [финансовую] схему, которая позволит не допустить, чтобы доходы [РФ от экспорта нефти и газа] направлялись на финансирование войны», – сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

В настоящее время Евросоюз, который уже принял 3,6 млн беженцев из Украины, по-прежнему зависит от энергопоставок из России и лишь медленно продвигается к сокращению импорта российского природного газа.

На двухдневном саммите ЕС будет рассматриваться вопрос об увеличении в ближайшие годы закупок сжиженного природного газа из США.

До сих пор энергетическая сфера мало фигурирует в пакете европейских санкций против Кремля. Это несколько смягчает последствия санкций, однако аналитики агентства Reuters отмечают, что подобное масштабное «отключение» от мирового рынка государства с такой крупной экономикой, как у России, прежде не осуществлялось.