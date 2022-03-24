Кулеба назвав країни з якими Україна домовляється про гарантії безпеки

Про це він розповів в інтерв’ю іспанській газеті El País, повідомляє Уніан, передає «Espreso.TV«.

За словами Кулеби, Росія вимагає від України неприйнятних поступок.

«РФ хоче обговорити вимоги, про які казав Путін на початку агресії. Це маячна! … Іноді вони навіть не можуть пояснити, що мають на увазі», — говорить Кулеба.

Кулеба наголосив, що Україну цікавлять всього три речі. Це – гарантії безпеки, визнання територіальної цілісності в межах Криму та Донбасу та припинення вогню й виведення ворожих військ. Однак серйозного прогресу з якихось важливих і принципових питань досі немає. Ці гарантії безпеки Україна повинна отримати не тільки від Росії, а й від інших країн. За словами міністра, Росія на це погодилася.

Також важливо, що усі погоджені між сторонами питання повинні бути юридично підкріплені і ратифіковані парламентом.

«Гарантією безпеки Іспанії як члена НАТО є 5-та стаття, у якій ідеться про те, що якщо хтось на неї нападе, усі інші члени альянсу будуть її захищати. Ми хочемо чогось подібного. Тобто, якщо хтось нападе на Україну, ті країни, які нададуть свої гарантії безпеки, протягом 24 годин повинні будуть відправити усе необхідне озброєння, прийняти Резолюцію Радбезу ООН з вимогою припинити агресію і запровадити санкції», — сказав Кулеба і додав, що з цього приводу Україна веде перемовини зі США, Британією, Німеччиною, Францією і Туреччиною.

«Вони позитивно поставилися до цієї ідеї. Це все ще обговорюється, але я задоволений нашою першочерговою реакцією», — заявив Кулеба.