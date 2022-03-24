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Франция испытала модернизированную ракету средней дальности

Воооруженные силы Франции провели испытание модернизированной ракеты класса «воздух — земля» средней дальности (ASMPA), способной нести ядерный заряд.

Об этом сообщило министерство обороны страны.

«Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли выражает большое удовлетворение в связи с успешным испытательным запуском 23 марта 2022 года модернизированной ASMPA без ядерного заряда», — говорится в заявлении военного ведомства.

Ракета производства концерна MBDA была выпущена с самолета Rafale, который вылетел с военно-воздушной базы в Казо на юго-западе Франции.

Другие подробности не приводятся.

Обновленный вариант ракеты должен поступить на вооружение в 2035 году.

24 марта, 2022 | Category: Мир, Новости

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