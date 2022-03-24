Франция испытала модернизированную ракету средней дальности

Воооруженные силы Франции провели испытание модернизированной ракеты класса «воздух — земля» средней дальности (ASMPA), способной нести ядерный заряд.

Об этом сообщило министерство обороны страны.

«Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли выражает большое удовлетворение в связи с успешным испытательным запуском 23 марта 2022 года модернизированной ASMPA без ядерного заряда», — говорится в заявлении военного ведомства.

Ракета производства концерна MBDA была выпущена с самолета Rafale, который вылетел с военно-воздушной базы в Казо на юго-западе Франции.

Другие подробности не приводятся.

Обновленный вариант ракеты должен поступить на вооружение в 2035 году.