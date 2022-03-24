Джонсон запропонував провести Євро-2028 в Україні

Про це пише The Guardian.

Прем’єр-міністр виступав у Брюсселі, де він взяв участь у саміті НАТО, присвяченому вторгненню Володимира Путіна в Україну. Він прокоментував ідею Росії провести Євро 2028 або 2032 років.

«Думка про те, що в Росії виникає ідея провести футбольний турнір чи будь-яку культурну подію прямо зараз, виходить за межі сатири. Я не можу повірити, що хтось серйозно розгляне їхню пропозицію, і, так, я думаю, що найкраще було б, щоб усі російські війська негайно вийшли з України, а турнір передали українцям», — сказав Джонсон.

Офіційний речник Джонсона, не підтримав ідею прем’єра сказавши, що: «Ми залишаємось повністю відданими заявці Великобританії та Ірландії на Євро-2028, яка зберігає підтримку уряду».