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ДП «Антонов» створило Міжнародний фонд відродження легендарного літака Ан-225 «Мрія»

Ан-225 "Мрія"

Як повідомляє ДП «Антонов», незважаючи на тяжкі часи, колектив із рішучістю вважає «за необхідне не допустити повної безповоротної втрати легендарного літака як одного із символів сучасності та розпочати роботи з відродження флагмана транспортної авіації Ан-225 «Мрія»».

У підприємстві зазначають, що мають всю необхідну конструкторську та науково-технічну документацію, а саме головне – «велике бажання та натхнення колективу» у відновленні легендарного літака.

«На жаль, у тяжкий час для України та ДП «АНТОНОВ» для вирішення цієї задачі є обмаль коштів. Ми пропонуємо заснувати Міжнародний фонд відродження транспортного літака Ан-225 «Мрія». Кошти просимо зараховувати з призначенням платежів: «Безповоротна фінансова допомога» за банківськими реквізитами», — пишуть у ДП «Антонов».

24 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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