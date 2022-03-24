Більше ніколи не кажіть нам, що українська армія не відповідає стандартам НАТО, — Зеленський

Про це він сказав під час виступу у режимі відеоконференції на екстреному саміті НАТО, що розпочався 24 березня, пише Еспресо.TV.

«Єдине, що я від вас вимагаю після такого місяця війни — це прохання від наших військових: більше прошу ніколи не кажіть нам, що наша армія не відповідає стандартам НАТО! Ми показали, на що здатні наші стандарти. Як багато ми можемо дати загальній безпеці в Європі, у світі, як багато ми можемо зробити для захисту від агресії проти всього що ми цінуємо, що ви цінуєте. Але НАТО ще належить показати, що Альянс може зробити для порятунку людей, показати що це дійсно найпотужніше оборонне об’єднання у світі. І світ чекає, і Україна чекає реальній дій, реальних гарантій безпеки від тих, чиє слово варте довіри і чиї дії можуть зберігати мир по справжньому. Пропозиції всі на столі, наші потреби на столі — мир потрібен нам негайно. Відповіді тільки за вами. Я дякую тим, хто нам допомагає. Слава Україні», — сказав президент, звертаючись до країн-членів НАТО.