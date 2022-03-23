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Зеленський попросив Байдена не вводити санкції проти Абрамовича – WSJ

резидент України Володимир Зеленський попросив Джо Байдена виключити російського олігарха Романа Абрамовича з уже підготовленого списку санкцій, щоб той міг продовжити бути посередником у переговорах з Росією.

Про це пише The Wall Street Journal.

Зеленський у нещодавній телефонній розмові порадив Байдену почекати із запровадженням санкцій щодо олігарха, який може виявитися важливим посередником із Росією у сприянні мирним переговорам, повідомляють джерела видання.

«Ми не збираємося зачитувати приватні розмови між президентом Байденом та президентом Зеленським», – заявила прес-секретар Ради національної безпеки Білого дому Емілі Хорн. Мінфін не відповів на запит про коментар.

«Для переговорів та на користь їхнього успіху марно коментувати процес чи участь пана Абрамовича», – йдеться у заяві представника росіянина.

Незвичайна консультація Байдена з Зеленським щодо цих та інших конкретних санкцій наголошує на зусиллях США щодо тісної координації з Києвом та іншими союзниками у приборканні російської влади, вважає видання.

23 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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