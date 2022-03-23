Зеленський підписав закон про лібералізацію трудових відносин

Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на газету «Голос України».

Цим документом Верховна Рада на період воєнного стану дерегулювала та лібералізувала окремі умови трудових відносин для оперативного залучення працівників і усунення кадрового дефіциту та нестачі робочої сили.

Закон дозволяє роботодавцям укладати з новими працівниками термінові трудові договори на період дії воєнного стану або на період заміщення тимчасово відсутнього працівника.

Документ також надає право роботодавцеві на період дії воєнного стану перевести працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди (за винятком переведення на роботу в іншу місцевість, де тривають активні бойові дії).

Окрім того, роботодавець може в період воєнного стану звільнити працівника в період його тимчасової непрацездатності або відпустки (крім декретної та з догляду за дитиною) з першого дня після завершення непрацездатності або відпустки.

У свою чергу працівник у зв’язку з веденням бойових дій у районі його роботи може розірвати трудовий договір за власною ініціативою без двотижневого терміну попередження (за винятком примусового залучення до суспільно корисних робіт або на об’єктах критичної інфраструктури), йдеться в законі.

Документ допускає збільшення нормальної тривалості робочого часу в період воєнного стану до 60 годин на тиждень, а для працівників із скороченою тривалістю робочого часу – до 50 годин на тиждень. Час початку і завершення щоденної роботи визначає роботодавець.

Окрім того, тривалість щотижневого безперервного відпочинку може бути скорочена до 24 годин.

У разі неможливості своєчасної виплати заробітної плати через бойові дії термін її виплати може бути відстрочений до моменту відновлення діяльності підприємства, зазначено в одній зі статей закону.

Окрім того, роботодавець звільняється від відповідальності за порушення термінів оплати праці, якщо доведе, що причиною стало ведення бойових дій та інші обставини непереборної сили.

Закон також дозволяє зупиняти окремі положення колективного договору, відмовити працівникові в наданні будь-якого виду відпусток, окрім відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами й відпустки з догляду за дитиною, якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах, що належать до критичної інфраструктури.

Водночас упродовж періоду воєнного стану роботодавець на прохання працівника може без обмежень надавати відпустку без збереження заробітної плати.

Закон також містить статтю про призупинення дії трудового договору — це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором, яке не передбачає припинення трудових відносин.

«Відшкодування заробітної плати, гарантійних і компенсаційних виплат працівникам на час призупинення дії трудового договору в повному обсязі покладається на державу, що чинить воєнну агресію», – зазначено в документі.