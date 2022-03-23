Вже становлять екологічну загрозу: на Сумщині тіла російських окупантів досі лежать у мішках просто неба

Тіла російських військових, які загинули на Сумщині в перші дні повномасштабного вторгнення РФ в Україну, досі не забрали. Вони знаходяться у спецпакетах просто неба.

Про це повідомив в.о. директора управління охорони здоров’я Сумської обласної військової адміністрації Анатолій Котляр.

“Вони не потрібні тій стороні, вони їх не забирають, вони залишаються у нас і становлять дуже велику загрозу, перш за все екологічну. Розкладаючись, людське тіло виділяє трупну отруту”, – розповів Котляр.

За його словами, військова адміністрація вже замовила 10 рефрижераторів для збереження тіл, але через блокування залізниці їх не змогли доставити. Тому знайдених мертвих загарбників зараз упаковують в поліетиленові пакети, зберігаючи їх таким чином.

Усі тіла не мають документів і розпізнавальних знаків. За нормами гуманітарного міжнародного права, перед похованням треба взяти біологічні забори для того, щоб потім визначити за ДНК, хто це.

“Потрібно визначати місця, де їх тимчасово прикопувати, а після того, як переможемо, ми кожного з них ідентифікуємо і повернемо їхнім батькам”, – зауважив Котляр.