Усі чотири діючі АЕС продовжують стабільно виробляти електроенергію

Усі 4 діючі АЕС України продовжують стабільно виробляти електричну енергію, їхня сумарна поточна потужність забезпечує необхідні обсяги електроенергії для потреб країни.

Про це повідомляє Енергоатом станом на 9:00 23 березня.

«Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках атомних станцій і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

В умовах воєнного стану та повномасштабної агресії росії НАЕК «Енергоатом» посилив контроль і визначив виключну пріоритетність питань безпеки ядерних установок над усіма іншими.

Основне обладнання реакторних відділень енергоблоків, приміщень та будівель електростанцій, периметри захищених зон і прилеглих територій, а також особливо важливих об’єктів АЕС за межами їхніх захищених зон перебувають під посиленим наглядом та контролем», — йдеться у повідомленні.

Енергоатом наголошує, що Запорізька АЕС і місто Енергодар захоплені окупантами та вже 19-ту добу перебувають під контролем ворожих військових формувань.

Всі 6 енергоблоків Запорізької АЕС обслуговуються українським персоналом, зміни мають можливість ротації.

«Формально окупанти не втручаються в роботу АЕС, проте всі технічні рішення персонал вимушений погоджувати з командиром загарбників. Увесь персонал по прибутті на станцію ретельно перевіряється озброєними терористами. Внаслідок цього ядерна та радіаційна безпека – під загрозою.

У місті стало значно більше військових, зокрема і «поліціянтів» для придушення мирних зібрань енергодарців. Майже на всіх адмінбудинках зняли прапори України, а окупанти використовують засоби інформаційно-психологічного тиску, намагаються проводити агітаційну роботу серед населення, щоб схилити його на свій бік, та містяни посилають загарбників услід за російським воєнним кораблем», — додали в компанії.

Через фактичну блокаду Енергодару продовжуються проблеми з пальним, поставкою продуктів харчування та ліків першої необхідності.

Вже четверту добу окупанти утримують викраденого першого заступника міського голови Івана Самойдюка, який координував всі гуманітарні вантажі до міста і не погодився на співпрацю з ворогом, кажуть в Енергоатомі.