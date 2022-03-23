Обмеження на торгівлю, санкції проти членів Думи — у США розглядають нові кроки проти РФ Україна використовує штучний інтелект, щоб за світлинами трупів окупантів знайти їхні соцмережі й повідомити про смерть близьким » Українські військові знищили вже п’ять авіаційних полків РФ Збройні сили України збили вже 105 літаків російської армії. Це понад п’ять авіаційних полків, повідомив під час брифінгу радник голови Офісу президента Олексій Арестович. За його словами, лише впродовж минулої доби, 22 березня, нашим захисникам вдалося збити 6 літаків, 1 гелікоптер, 5 безпілотників та 5 крилатих ракет РФ. «Завдяки цьому ми перевалили за бажану кількість в 100 літаків противника, і наразі знищено 105. Це понад 5 авіаційних полків. Або ж окрема повітряна армія. Літаки противника кілька діб взагалі не вчиняли жодних дій, крім зони ООС та Маріуполя. Потім вирішили політати над мирними містами, і це закономірно закінчилося їхньої поразкою», – розповів Арестович.