Українські розвідники дізнались, як Путін намагається втягнути Білорусь у війну проти України

На тлі повного провалу наступу військ Російської Федерації Москва намагається схилити білоруських військових до участі у війні з Україною та обіцяють грошове забезпечення у розмірі $1000-1500 на місяць.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

“Співробітники російських спецслужб вивчають морально-психологічний стан військовослужбовців Білорусі та проводять “індивідуальні бесіди” з рядовим складом”, – заявили у відомстві.

Зазначається, що таким чином російські спецслужби намагаються схилити білоруських військових до участі у війні з Україною, нехай навіть не у складі ЗС Білорусі. Так, за виконання “спеціальних завдань” білорусам пропонується грошове забезпечення у розмірі $1000-1500 на місяць.

Крім того, білорусам обіцяють пільгове навчання у російських військових вищих навчальних закладах, наприклад рязанському повітрянодесантному командному училищі.

За інформацією розвідки, такі спроби “рекрутингу” білоруських військових зафіксовані в підрозділах 103-ї повітрянодесантної дивізії ЗС Білорусі та гомельській прикордонній групі. Водночас зазначається, що серед білоруських військових спостерігається дуже низький рівень мотивації щодо участі у бойових діях.

“Ті ж, хто дав згоду, виключаються зі списків особового складу своїх підрозділів для продовження служби не в лавах ЗС Білорусі”, – підкреслили у ГУР МО.

В Головному управлінні розвідки інформують, що серед вищого військово-політичного керівництва Білорусі зараз відбуваються суперечки щодо можливості залучення до бойових дій в Україні.

“Переважна кількість особового складу, яка відмовляється від участі у так званій “спеціальній операції”, перевіряється на зв’язки з опозицією. Нелояльних до РФ командирів замінюють”, – підсумували у розвідці.