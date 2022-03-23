Українці зможуть обміняти гривні на місцеві валюти за кордоном: перелік країн і банків

Українці отримали можливість обміняти гривні, які ввезли у готівці, на місцеву валюту, ще у кількох європейських країнах.
За інформацією Незалежної асоціації банків України обміняти гривні на місцеві гроші можна обміняти у таких країнах і банках:
Австрія
- Raiffeisen bank – обміняти гривні можна до 500 євро в еквіваленті на день (на одну особу). Для здійснення операції вам знадобиться український закордонний паспорт.
- Erste Bank Oesterreich – на одну особу можна обміняти українські гроші на суму до 300 євро.
Румунія
- Banca Comercială Română – обміняти на румунські леї українські гривні можна в розмірі до 1 000 RON на одну особу із закордонним паспортом.
Молдова
OTP Bank – обмін гривні на молдовські леї у розмірі до 3000 гривень на одну особу в день. З собою потрібно мати закордонний паспорт.
Фахівці також радять заздалегідь подбати про те, щоб мати валюту, або відкрити картковий рахунок.
Усі відділення, де наразі приймають гривні:
- Відень (Австрія): https://cutt.ly/4SDe7Qh
- Зальцбург (Австрія): https://cutt.ly/8SDrt4k
- Каринтія (Австрія): https://cutt.ly/vSDraLG
- Бургенланд (Австрія): https://cutt.ly/RSDrjTb
- Молдова: https://cutt.ly/3SDrvXk
Leave a Reply