Україна використовує штучний інтелект, щоб за світлинами трупів окупантів знайти їхні соцмережі й повідомити про смерть близьким

Про це заявив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

За його словами, міністерство змінилося за час повномасштабного вторгнення РФ. Раніше використовували технології для запуску авторизації за допомогою співставлення біометрії обличчя з фотографією в реєстрі.

«Сьогодні ж використовуємо штучний інтелект для пошуку в соціальних мережах акаунтів мертвих російських солдатів за фото трупів, щоб повідомити про їхню смерть друзям та близьким, розвіяти міф про «спецоперацію», на якій «немає строковиків» і де «ніхто не вмирає»», — наголосив Михайло Федоров.

Він додав, що ще місяць тому Мінцифра налаштовувала нову систему CRM для обробки заявок контакт-центру «Дії», а сьогодні налаштовує автодозвони в Росії, щоб розповідати правду про окупантів в Україні.

«Ми всі змінилися. Ми почали робити те, що навіть уявити не могли ще місяць тому. Дякую кожному за боротьбу. І перепрошую в кожного, кому нам не вдалося допомогти. Продовжуємо триматись разом і робити все можливе для нашої швидкої перемоги!» — підсумував міністр.