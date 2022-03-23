У Пентагоні відреагували на «ядерні» заяви речника Путіна

У Пентагоні назвали небезпечною риторику Москви щодо використання ядерної зброї.

Про це повідомляє «Європейська правда».

«Це не так, як повинна діяти відповідальна ядерна держава», — сказав речник Пентагону Джон Кірбі.

При цьому Кірбі підкреслив, що посадовці Пентагону «не бачать нічого, що б підштовхнуло нас до висновку, що нам потрібно змінити нашу позицію стратегічного стримування».

«Ми контролюємо все якнайкраще», – додав він.

Як повідомлялося, прессекретар президента РФ Владіміра Путіна визнав, що Росія ще не досягла жодної зі своїх військових цілей в Україні, і відмовився заперечувати, що Москва може вдатися до використання ядерної зброї.

На запитання, за яких умов Путін використає ядерний потенціал Росії, Пєсков відповів: «Якщо це екзистенційна загроза для нашої країни, то може бути».