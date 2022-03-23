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Страны Евросоюза планируют совместно закупать газ

Решение о совместных закупках может быть принято на саммите ЕС в конце текущей недели. Брюссель стремится как можно скорее устранить зависимость от газового импорта из России.

    
Газовое хранилищеГосударства Европейского Союза и Еврокомиссия намерены в будущем совместно закупать природный газ, в том числе сжиженный (СПГ), и водород для заполнения газовых хранилищ ЕС. Ожидается, что решение об этом лидеры стран Евросоюза примут на саммите в конце текущей недели, передает агентство dpa во вторник, 22 марта. «В преддверии следующей зимы государства-члены и Еврокомиссия немедленно начнут работу над совместными закупками газа, СПГ и водорода», — говорится в проекте декларации саммита, который имеется в распоряжении агентства.

Уже в прошлом году Еврокомиссия в связи с подорожанием энергоносителей предлагала государствам ЕС добровольно закупать газ совместно — в частности, чтобы улучшить свои позиции на переговорах. Вторжение России в Украину привело к еще большему скачку цен на газ.

https://www.dw.com/ru/strany-es-planirujut-sovmestno-zakupat-gaz/a-61214012?maca=rus-tco-dw

23 марта, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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