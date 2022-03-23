У Чернігові росіяни розбомбили міст, що вів до Києва Британія надала Україні понад 4000 протитанкових комплексів NLAW » Страны Евросоюза планируют совместно закупать газ Решение о совместных закупках может быть принято на саммите ЕС в конце текущей недели. Брюссель стремится как можно скорее устранить зависимость от газового импорта из России. Государства Европейского Союза и Еврокомиссия намерены в будущем совместно закупать природный газ, в том числе сжиженный (СПГ), и водород для заполнения газовых хранилищ ЕС. Ожидается, что решение об этом лидеры стран Евросоюза примут на саммите в конце текущей недели, передает агентство dpa во вторник, 22 марта. «В преддверии следующей зимы государства-члены и Еврокомиссия немедленно начнут работу над совместными закупками газа, СПГ и водорода», — говорится в проекте декларации саммита, который имеется в распоряжении агентства. Уже в прошлом году Еврокомиссия в связи с подорожанием энергоносителей предлагала государствам ЕС добровольно закупать газ совместно — в частности, чтобы улучшить свои позиции на переговорах. Вторжение России в Украину привело к еще большему скачку цен на газ. https://www.dw.com/ru/strany-es-planirujut-sovmestno-zakupat-gaz/a-61214012?maca=rus-tco-dw