Закони України про відповідальність за колабораційну діяльність Усі чотири діючі АЕС продовжують стабільно виробляти електроенергію » США готовят санкции в отношении депутатов Госдумы Соединенные Штаты готовят новый пакета санкций в отношении депутатов Госдумы в свете ситуации вокруг Украины, сообщила газета The Wall Street Journal. По сведениям издания, под новые санкции могут попасть более 300 депутатов. Ожидается, что о новых ограничительных мерах будет объявлено в четверг, отметила The Wall Street Journal. Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что по итогам визита президента Джо Байдена в Европу США и Европейский союз введут дополнительные санкции против РФ и ужесточат существующие.