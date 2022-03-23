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США готовят санкции в отношении депутатов Госдумы

Соединенные Штаты готовят новый пакета санкций в отношении депутатов Госдумы в свете ситуации вокруг Украины, сообщила газета The Wall Street Journal.

По сведениям издания, под новые санкции могут попасть более 300 депутатов.

Ожидается, что о новых ограничительных мерах будет объявлено в четверг, отметила The Wall Street Journal.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что по итогам визита президента Джо Байдена в Европу США и Европейский союз введут дополнительные санкции против РФ и ужесточат существующие.

23 марта, 2022 | Category: Новости, Россия, США, Украина

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