Російські олігархи вкрай роздратовані політикою Путіна і розмірковують над його усуненням

Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, у Москві відбулась зустріч російського олігарха Петра Авена та казахського мільярдера Олександра Машкевича, передає «Espreso.TV«.

Під час зустрічі Авен відзначив, що російські олігархи вкрай роздратовані політикою Путіна. Адже санкції, накладені на Росію та конкретних бізнесменів через війну в Україні, боляче вдарили по статкам російських мільярдерів.

«Також йшлося про те, що представники російського великого бізнесу наразі шукають шляхи впливу на диктатора або на його близьке оточення з силового блоку. Але це ускладнюється тим, що Путін перебуває в жорсткій ізоляції та практично нікого до себе не підпускає. В першу чергу, олігархів, яких він вважає «ненадійними». Втім, великий російський бізнес вже готовий до найрадикальніших кроків. Окремі олігархи навіть обговорюють оплату фізичного усунення Путіна», — пишуть наші розвідники.

Довідково. Петро Авен – російський політик та підприємець. Президент ВАТ Акціонерний комерційний банк «Альфа-Банк«. За версією Forbes, у 2021 році посів 30-е місце у списку 200 найбагатших бізнесменів Росії, володіючи особистим статком у $5,3 млрд. Олександр Машкевич – казахстанський мільярдер, родом з Киргизії, громадянин Канади, проживає в Тель-Авіві. За версією Forbes, у 2016 році його статок складав $1,5 млрд.