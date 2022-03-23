Країни Балтії та Польща закликали закрити європейські автошляхи для вантажів РФ та Білорусі На митників, які випустили Суркісів без декларування, завели справу » Польша обвинила в шпионаже 45 российских дипломатов Польские власти составили список из 45 российских дипломатов, которых подозревают в шпионаже, заявил представитель Агентства внутренней безопасности Польши (ABW) Станислав Жарын. Агентство просит выдворить россиян с территории Польши «в связи с политикой России в отношении Республики Польша и ее союзников, а также с учетом российской агрессии против Украины». «Деятельность выявленных сотрудников спецслужб и сотрудничающих с ними лиц служит реализации российских разведывательных проектов, направленных на стабильность Республики Польша и ее партнеров на международной арене, и представляет угрозу интересам и безопасности Польши», — говорится в заявлении ABW. Среди людей, фигурирующих в заявлении, — сотрудник российских спецслужб, который связан с неким гражданином Польши, задержанным 17 марта этого года по подозрению в шпионаже, заявляет ABW. Как ожидается, решение о высылке российских дипломатов может быть принято уже в среду до конца дня. Посол России в Варшаве Сергей Андреев вызван в польский МИД.