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Польша обвинила в шпионаже 45 российских дипломатов

Польские власти составили список из 45 российских дипломатов, которых подозревают в шпионаже, заявил представитель Агентства внутренней безопасности Польши (ABW) Станислав Жарын.

Агентство просит выдворить россиян с территории Польши «в связи с политикой России в отношении Республики Польша и ее союзников, а также с учетом российской агрессии против Украины».

«Деятельность выявленных сотрудников спецслужб и сотрудничающих с ними лиц служит реализации российских разведывательных проектов, направленных на стабильность Республики Польша и ее партнеров на международной арене, и представляет угрозу интересам и безопасности Польши», — говорится в заявлении ABW.

Среди людей, фигурирующих в заявлении, — сотрудник российских спецслужб, который связан с неким гражданином Польши, задержанным 17 марта этого года по подозрению в шпионаже, заявляет ABW.

Как ожидается, решение о высылке российских дипломатов может быть принято уже в среду до конца дня.

Посол России в Варшаве Сергей Андреев вызван в польский МИД.

23 марта, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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