Обмеження на торгівлю, санкції проти членів Думи — у США розглядають нові кроки проти РФ

Президент США Джо Байден планує оголосити новий пакет санкцій проти Росії вже в четвер, повідомив радник з нацбезпеки США Джейк Салліван під час брифінгу для преси у вівторок. Санкції буде оголошено після того, як Байден проведе консультації з союзниками в Європі, додав посадовець. Під час свого візиту до Європи, Байден планує взяти участь в саміті НАТО, засіданні Групи Семи і виступити з промовою у Раді Європи.

«Він спільно з нашими партнерами запровадить подальші санкції проти Росії та посилить існуючі санкції, щоб унеможливити ухиляння і забезпечити виконання», — заявив радник з нацбезпеки США Джейк Салліван під час брифінгу для преси у вівторок.

Салліван наголосив на важливості зміцнення режиму санкцій. «Ми завдали надвичайного економічного тиску, — заявив посадовець. — Щоб цей тиск тримався і посилювався з часом, частково має йтися про нові визначення, нові цілі, але частково — про ефективний режим втілення та протидію ухилянню».

Серед санкцій, які планується оголосити — обмеження щодо 300 членів російської Думи, пише The Wall Street Journal з посиланням на інформацію посадовців.

Цього тижня Конгрес США також може затвердити нові обмеження щодо Росії, зокрема у сфері торгівлі. Відповідний законопроект підтримала Палата представників США. Лідер більшості в Сенаті закликав сенаторів не зволікаючи підтримати нові обмеження. «Це має бути швидко затверджено, — заявив лідер демократів в Сенаті Чак Шумер. — Раніше республіканці скаржились, що ми недостатньо швидко діємо … Ми маємо затвердити це потужним голосуванням від обох партій цього тижня, поки президент — в НАТО».

Законопроект, затверджений Палатою представників США, передбачає значне підвищення мит на імпорт з Білорусі та Росії а також кроки до виключення Росії зі Світової організації торгівлі. Окремо Палата представників проголосувала за заборону поставок нафти з Росії. Представники Республіканської партії висловились за те, щоб об’єднати нафтове ембарго та торговельні обмеження в одному законопроекті.

«Ми ведемо перемовини і я сподіваюсь, що ми об’єднаємо два законопроекти, затверджені Палатою представників, — заявив сенатор-республіканець Майк Крапо. — Палата представників проголосувала за обидва законопроекти більш ніж 400 голосами. Така згода обох партій існує щодо обох законопроектів».

Окремо, ембарго на поставки енергоресурсів з Росії до США запровадив Байден раніше цього місяця.