Лавров: Відправка миротворців в Україну стане прямим зіткненням Росії і НАТО

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров у середу заявив, що відправка миротворців в Україну може призвести до прямого зіткнення між Росією та НАТО.

Про це Лавров сказав, виступаючи перед студентами Московського державного інституту міжнародних відносин, повідомляє «Європейська правда».

«Наші польські колеги вже заявили, що зараз буде саміт НАТО, треба направляти миротворців. Вони, сподіваюся, розуміють, про що йдеться. Це буде те саме пряме зіткнення російських і натівських збройних сил, якого всі не те що хотіли уникнути, а говорили, що ніколи не має відбутися у принципі», — цитують Лаврова росЗМІ.

Минулого тижня Польща заявила, що в Україну слід відправити міжнародну миротворчу місію та надати їй засоби для захисту.

Наразі міністерство оборони Польщі працює над проєктом створення миротворчої місії НАТО в Україні, але президент Анджей Дуда може відхилити документ, якщо не отримає «зелене світло» від США.

До позачергового саміту НАТО у четвер польська пропозиція має бути направлена ​​до Білого дому на розгляд президента США Джо Байдена.