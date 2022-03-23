Ізраїль заблокував продаж Україні шпигунського програмного забезпечення, побоюючись реакції РФ

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на власні джерела.

За даними видання, українські чиновники принаймні з 2019 року намагалися переконати Ізраїль ліцензувати шпигунське програмне забезпечення для використання в Україні.

Але ці зусилля були відхилені, і NSO Group, яка регулюється міністерством оборони Ізраїлю, не отримала дозволу продавати шпигунське програмне забезпечення компанії в Україні.

За словами джерел, Ізраїль побоюється, що надання Україні можливості націлюватися на російські номери мобільних телефонів через Pegasus буде розцінено як акт агресії проти російських спецслужб.

ПЗ Pegasus можна використовувати для зламу будь-якого мобільного телефону та перехоплення телефонних розмов, читання текстових повідомлень або перегляду фотографій користувача. Його також можна використовувати як пристрій віддаленого прослуховування.

Останні повідомлення преси зосереджувалися на тому, як шпигунське програмне забезпечення використовувалося урядовими клієнтами NSO проти журналістів і правозахисників по всьому світу. Звіти також показали, що від Угорщини до Саудівської Аравії продажі Pegasus часто узгоджувалися із зовнішньою політикою Ізраїлю.

Шпигунське програмне забезпечення також використовувалося проти високопоставлених урядових і дипломатичних чиновників, від Іспанії до Франції та Уганди. Деякі країни розглядали це як спроби використати інструмент для здійснення внутрішнього чи міжнародного шпигунства.