Британія надала Україні понад 4000 протитанкових комплексів NLAW

Велика Британія надала Збройним силам України понад 4000 протитанкових ракетних комплексів NLAW, щоб допомогти у боротьбі російській агресії.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони Британії у Twitter, пише «Європейська правда».

«У Великої Британії достатньо систем озброєння, щоб захистити національну безпеку та виконати наші зобов’язання перед НАТО. Це включає в себе широкий спектр різноманітних систем», — йдеться у повідомленні.

У міністерстві також прокоментували відео російських пранкерів, які подзвонили главі відомства Бену Воллесу і намагалися видати себе за українського прем’єра Дениса Шмигаля.

«Це відео, як і більшість російської пропаганди, покликане приховувати і маніпулювати правдою. Людям слід дуже скептично ставитися до того, щоб повідомляти про будь-які фрагменти цих сфальшованих російською державою відео і приймати їх як справжні», — йдеться у повідомленні.