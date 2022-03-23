Білорусь висилає 12 українських дипломатів

Білорусь «запропонувала» 12 українським дипломатам залишити країну протягом 72 годин, дозволять працювати лише послу та ще 4 співробітникам.
Джерело: МЗС Білорусі, яке цитує «Белта«, прессекретар МЗС України Олег Ніколенко у коментарі УП
Дослівно МЗС Білорусі: «Протягом кількох років фіксувалися численні недружні дії України, спрямовані на безвідповідальну руйнацію міждержавних відносин з Білоруссю.
Дійшло до того, що українська влада почала втручатися у внутрішні справи Білорусі».
Розглядаємо такі дії Білорусі як черговий нічим не спровокований недружній крок до України.
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