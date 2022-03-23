Ахметов: Металургійні підприємства Маріуполя не працюватимуть в окупації

Український мільярдер Рінат Ахметов заявив, що його металургійні підприємства у Маріуполі не працюватимуть під російською окупацією.

Джерело: Рінат Ахметов у коментарі американській газеті «The Wall Street Journal»

Деталі: У місті, яке вже майже місяць є епіцентром бойових дій на півдні України, але не здається, є два великі металургійні заводи: «Азовсталь» і металургійний комбінат імені Ілліча. На них працювали близько 40 тисяч людей.

Власник заводів, металургійний магнат Рінат Ахметов, повідомив «The Wall Street Journal», що обидва заводи знаходяться під контролем України, але вони тимчасово закриті.

«Російські війська перетворюють Маріуполь на руїни, вбивають маріупольців і бомбардують заводи. За жодних умов ці заводи не працюватимуть під російською окупацією».

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