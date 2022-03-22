Японія продовжить політику санкцій проти РФ, попри вихід Росії з мирних переговорів

Росія оголосила про вихід із мирних перемовин з Японією щодо територій, відомих як Північні території в Японії та Курили в Росії. Перемовини тривать з часів Другої Світової війни.

Російське МЗС назвало причиною виходу з перемовин те, що Японія запровадила санкції проти Росії, через військове вторгнення до Украни. «Російська сторона у теперішніх обставинах не має наміру продовжувати перемовини з Японією щодо основоположного документа про двосторонні відносини з державою, яка займає відкрито недружні позиції і прагне заподіяти шкоду інтересам нашої країни», — йдеться в заяві російського Міністерства закордонних справ. Росія також заявила про припинення співпраці з Японією щодо економічного розвитку островів та безвізового доступу японців до цих територій.

Після вторгнення Росії до України, Японія приєдналась до міжнародних санкцій і ввела обмеження проти семи банків, 12 організацій та 76 осіб з Росії.

Японія засудила кроки Росії як «несправедливі і абсолютно неприйнятні».

«Вся ця ситуація створена російським вторгненням до України, і відповідь Росії в тому, щоб перемістити це до сфери японо-російських відносин надзвичайно несправедливо і цілком неприйнятно», — заявив прем’єр-міністр країни Фуміо Кішіда. Уряд Японії висловив протест російському послу. В уряді також наголосили, що політика санкцій щодо Росії триватиме. «Японія повинна рішуче продовжувати санкції проти Росії у співпраці з рештою світу», — додав посадовець, повідомляє Reuters.

Цього тижня Японія зареєструвала проходження кораблів-амфібій протокою між островами в регіоні. На думку Міністерства оборони країни, таким чином Росія може переміщувати сили для війни в Україні. Посадовці припустили, що кораблі доставлять військових до Владивостока, звідки ті поїдуть залізницею до України.