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Велика Британія передала Україні 3,7 млн одиниць медичних засобів

Велика Британія передала Україні 3,7 мільйона одиниць медичних засобів та обладнання, щоб допомогти впоратися з надзвичайною ситуацією, викликаною вторгненням Росії.

Про це йдеться на сайті британського уряду.

Відомо, що напередодні до України відправили 11-й вантаж з понад 1,5 млн дозами життєво необхідних ліків, серед яких знеболюючі засоби для тих, хто був поранений в результаті російських нападів, а також заспокійливі засоби для процедур інтенсивної терапії.

«Предмети, включно з життєво важливими ліками, матеріалами для перев’язок та обладнання для інтенсивної терапії, були подаровані Національною службою охорони здоров’я Англії, Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії і доставлені за призначенням», – йдеться в повідомленні.

Передана допомога є частиною ширшої гуманітарної відповіді уряду на цю надзвичайну ситуацію. Від початку війни уряд Британії вже надав 400 мільйонів фунтів стерлінгів гуманітарної та економічної допомоги Україні та сусіднім країнам.

22 марта, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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