Велика Британія передала Україні 3,7 млн одиниць медичних засобів

Про це йдеться на сайті британського уряду.

Відомо, що напередодні до України відправили 11-й вантаж з понад 1,5 млн дозами життєво необхідних ліків, серед яких знеболюючі засоби для тих, хто був поранений в результаті російських нападів, а також заспокійливі засоби для процедур інтенсивної терапії.

«Предмети, включно з життєво важливими ліками, матеріалами для перев’язок та обладнання для інтенсивної терапії, були подаровані Національною службою охорони здоров’я Англії, Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії і доставлені за призначенням», – йдеться в повідомленні.

Передана допомога є частиною ширшої гуманітарної відповіді уряду на цю надзвичайну ситуацію. Від початку війни уряд Британії вже надав 400 мільйонів фунтів стерлінгів гуманітарної та економічної допомоги Україні та сусіднім країнам.